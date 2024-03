Visma-Lease a Bike spreekt straffe taal over Van der Poel voor de Ronde van Vlaanderen

Visma-Lease a Bike moet in de Ronde van Vlaanderen heel wat belangrijke pionnen missen. Toch is de Nederlandse ploeg nog altijd bijzonder ambitieus.

Geen Wout van Aert, Christophe Laporte en Jan Tratnik bij Visma-Lease a Bike in de Ronde van Vlaanderen. Toch heeft de ploeg met Matteo Jorgenson en Tiesj Benoot nog twee speerpunten.

"We zijn zondag absoluut niet de favoriet, maar we gaan vechten. We zullen een plan opstellen, al is de favorietenrol duidelijk voor iemand anders", zegt Grischa Niermann bij Sporza.

Van der Poel kloppen mogelijk in de Ronde

Volgens sportief directeur Merijn Zeeman moet de ploeg nu schakelen en zullen ze vooral als underdog aan de start komen. Maar toch heeft Visma-Lease a Bike nog altijd veel ambitie voor de Ronde.

Al is er met Mathieu van der Poel natuurlijk maar één grote topfavoriet. "Of Mathieu van der Poel dan te kloppen is? Ik geloof nog steeds dat het kan", zegt Zeeman stellig.

Visma-Lease a Bike wilde de Ronde of Parijs-Roubaix winnen dit jaar, maar beseft dat het moeilijk zal zijn. "Op het podium staan, zou normaal niet genoeg zijn, maar nu zou dat geweldig kunnen zijn."