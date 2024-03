📷 Vlaamse wielerfans steken Wout van Aert stevig hart onder de riem tijdens Ronde van Vlaanderen

Door een zware val in Dwars door Vlaanderen heeft Wout van Aert een kruis moeten maken over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Een sleutelbeenbreuk, zeven gebrokken ribben en een gebroken borstbeen waren het zware verdict.

Toch waren de Vlaamse fans Van Aert niet vergeten tijdens de Ronde van Vlaanderen. Heel wat fans hadden dan ook spandoeken voor hem gemaakt om hem een hart onder de riem te steken.

Ook sponsor Red Bull deed zijn duit in het zakje door op vier cruciale punten langs het parcours borden te zetten waar de fans een boodschap konden op schrijven om Van Aert een hart onder de riem te steken.

De borden stonden opgesteld op de Grote Markt in Antwerpen, op de top van de Kwaremont, op de Paterberg en aan de ingang van de publiekszone aan de aankomst in Oudenaarde.

Miss you Wout 🥺



The Belgian fans are missing Wout Van Aert who was unable to start the Tour of Flanders today due to injury 💔#FLCS pic.twitter.com/bJkq4xxwQ3