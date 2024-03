Mathieu van der Poel heeft krachtige boodschap voor alle boeroepers en biergooiers

Er moesten toch weer enkele biergooiers en boeroepers zijn, vooral wanneer Mathieu van der Poel passeerde voor zijn laatste passage op de Kwaremont. Die enkelingen hebben het toch weer voor een stukje verpest, terwijl er natuurlijk ook zoveel positieve, aanmoedigende wielerfans op post waren.

Een ontketenende Mathieu van der Poel vlamde in een rotvaart bergop, tussen de mensenmassa op de Oude Kwaremont. Sommige supporters konden zichzelf amper bedwingen. Anderen hadden dat beter helemaal gegaan: een deel van het publiek trakteerde Van der Poel op boegeroep en - nog erger - bierdouches.

Op zijn persconferentie deden wij de Ronde-winnaar even terugkomen op dat moment. "Ik was bezig met de koers te winnen. Het kan me geen bal schelen, eerlijk gezegd", wil Van der Poel zich zo weinig mogelijk aantrekken van het slechte gedrag onder de toeschouwers.

WINST VAN DER POEL ZET BOEROEPERS OP HUN PLEK

Dat is ongetwijfeld de juiste houding: diegenen die zich misdragen laten voelen dat hun impact op de koers niet zo groot is als ze misschien denken. Tegelijkertijd is het een feit dat zulke personen beter gewoon weg blijven van de koers.

VOLLE FOCUS VEREIST VOOR MATHIEU

En in het geval van Van der Poel kunnen we gerust verstaan dat ook absolute focus vereist was voor zijn enorme inspanningen. "Ik was vrij leeg. Het was ook door de aanvallen van ver dat dit één van de zwaarste Ronde van Vlaanderen-edities was die ik ooit gereden heb. Het eerste wedstrijduur was ook weer snel."

Wat er rond hem ook gebeurde, het moest dus vooruit gaan op de fiets. "Op elke kassiehelling moest je volle bak gaan, gewoon om aan de top te geraken. De eerstvolgende drie dagen zal ik moeten denken aan het herstellen hiervan. Dat is belangrijk nu. We zullen zien hoe het lichaam reageert."