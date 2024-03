Meningen lopen héél erg uiteen, dit zegt peloton over Van der Poel en afwezige Van Aert: "Echt kut dat hij er niet bij is"

Het is niet Wout van Aert maar Matteo Jorgenson die van Mathieu van er Poel een vuistje kreeg op de eerste startrij in de Ronde van Vlaanderen. We sprokkelden heel wat reacties die over Van der Poel en de afwezige Van Aert gingen.

Van Aert ontbreekt uiteraard net als Stuyven door die val in Dwars door Vlaanderen. "Ook met Van Aert en Stuyven zou de koers vroeg opengebroken worden. Dat gaat niet veranderen", zorgt Dylan Teuns voor de eerste voorspelling van de dag. Maar wat wil dat juist zeggen: een koers die vroeg openbreekt?

© photonews

Gaat het dan ook over de vroege vluchters? Dan ziet Victor Campenaerts het anders. "Ik denk dat de vlucht niet zo vroeg zal ontstaan. Ik denk dat het lang zou kunnen duren. Alpecin-Deceuninck zal niet alle vluchten laten rijden, maar uiteindelijk zal het er wel eentje laten rijden."

ALLE OGEN OP VAN DER POEL

Jannik Steimle zit min of meer op dezelfde lijn. "Het zal eerst een lang gevecht zijn voor de ontsnapping. In de finale draait alles om het vermogen. Ik denk dat iedereen naar Mathieu van der Poel zal kijken. Dat zal anders zijn dan de laatste jaren."

Ook Brits kampioen Fred Wright richt zijn ogen op de regenboogtrui voor het bepalen van het koersverloop. "Het hangt allemaal af van Mathieu van der Poel. Hij zou er wel eens vroeg aan kunnen beginnen. Daar moeten we klaar voor zijn. "

VAL VAN AERT DOORGEDRONGEN BIJ BENOOT

En het Visma-kamp, baalde dat ook de voorbije dagen nog? "Ach, balen. Het is nu al wel van donderdag duidelijk dat Wout niet ging rijden", weet Tiesj Benoot. "Gezien de omstandigheden en de snelheid waaraan we reden op het moment van de valpartij, is hij er nog oké van af gekomen."

© photonews

Wat niet wil zeggen dat het voor de ploeg geen enorm verlies is natuurlijk. "Het is echt kut dat hij er niet bij is. Ik denk dat hij wel zal supporteren. Er iets minder verantwoordelijkheid voor ons. Het is iets meer de ploeg van Van der Poel die zal controleren."

POKERT ALPECIN-DECEUNINCK?

Maar is die daar wel mee akkoord? "Ik denk dat er wat gepokerd zal worden, want ik denk niet dat Alpecin er op zit te wachten om alleen te controleren. Een kopgroep zal dieper in de finale geraken, maar de realiteit zal wel zijn dat de favorieten de finale gaan kleuren. Met Van der Poel die er mijlenver bovenuit steekt", aldus Campenaerts.

Het is ook de vraag hoe groot het geloof bij de tegenstand van VDP is in een verrassing. Bij Lidl-Trek worden de verwachtingen toch wel enigszins getemperd. "Ik denk dat niemand harder dan Van der Poel deze heuvels op rijdt", is Daan Hoole realistisch.