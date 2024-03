Richard Plugge heeft bijzonder goed nieuws over Wout van Aert

Visma-Lease a Bike moet het tijdens de Ronde van Vlaanderen doen zonder Wout van Aert. Toch kon grote baas Richard Plugge nog eens een update geven over Van Aert.

Vier dagen geleden viel Wout van Aert bijzonder zwaar in Dwars door Vlaanderen. Het verdict was erg hard met een sleutelbeenbreuk, zeven gebroken ribben en ook een breuk in zijn borstbeen. De revalidatie zal nog lang duren.

CEO Richard Plugge had voor de start van de Ronde van Vlaanderen wel goed nieuws over Van Aert. "Hij is inmiddels weer thuis en naar omstandigheden gaat het goed", zei hij bij Wielerflits.

Mentale en fysieke impact bij Van Aert

Van Aert moest niet alleen een fysieke klap incasseren, maar ook een mentale. Bij Visma-Lease a Bike geven ze nu de prioriteit aan het volledige herstel van Van Aert, voor ze opnieuw plannen maken.

Plugge had zaterdag nog telefonisch contact met Van Aert en hoorde wel dat hij al opnieuw veerkrachtig is. "Hij kijkt alweer uit naar het moment dat hij weer kan opstappen en kan trainen voor de volgende wedstrijden. Mentaal ziet hij er goed in."

Al moest Plugge ook wel toegeven dat het missen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nog niet helemaal verwerkt is bij Van Aert. "Zijn veerkracht is een van zijn sterkste punten. Dat gaat hem nog sterker terug laten komen."