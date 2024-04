Christoph Roodhooft wijst criticasters terecht na de Ronde van Vlaanderen

Bij Alpecin-Deceuninck kan het voorjaar bijna niet beter verlopen. Na Milaan-Sanremo won het nu ook de Ronde van Vlaanderen.

Het was opnieuw even wachten tot alles op gang kwam, maar intussen wint Alpecin-Deceuninck de ene klassieker na de andere. Eerst won Jasper Philipsen Milaan-Sanremo en daarna ook de Classic Brugge-De Panne.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel ontbond zijn duivels voor het eerst in de E3 Saxo Classic, hij werd daarna tweede in Gent-Wevelgem en demonstreerde nu opnieuw in de Ronde van Vlaanderen.

Alpecin-Deceuninck legt criticasters het zwijgen op

Christoph Roodhooft was vooral tevreden met de sterke prestatie van Alpecin-Deceuninck. De ploeg knapte bijzonder veel werk op voor hun kopman en heeft getoond dat ze er wel degelijk stond.

"Van tevoren hebben we uitvoerig besproken hoe de andere ploegen het gingen doen. Daar hebben we ons eigen idee van gevormd. Als ploeg hebben we geen enkele steek laten vallen", zegt hij bij HLN.

"We hebben in Vlaanderen een batterij aan analisten en columnisten. Op den duur wordt het voor hen lastig om origineel uit de hoek te komen. Jammer dat onze ploeg zoveel vraagtekens krijgt. De koers heeft bewezen dat we zeker sterk genoeg waren."