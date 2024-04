De Cauwer en Herygers zijn het oneens over toekomst van de Koppenberg in de Ronde van Vlaanderen

De Koppenberg zorgde zowel bij de mannen als bij de vrouwen voor heel wat chaos tijdens de Ronde van Vlaanderen. Paul Herygers en José De Cauwer geven hun mening.

Mathieu van der Poel was een van de enigen die tot boven kon rijden op de natte Koppenberg, bij de vrouwen moest Lotte Kopecky voet aan grond zetten. De vrouwen werden vorig jaar ook al tot wandelen gedwongen.

Is de passage op de Koppenberg heroïsch of zorgt het toch ook voor koersvervalsing? "Zondag heeft hij zich wel van zijn slechtste kant laten zien", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Vooral in de regen is de Koppenberg bijzonder moeilijk te beklimmen en niemand wil de taferelen zien zoals zondag. Volgens Herygers moet er dan ook nagedacht worden over de toekomst van de Koppenberg in de Ronde. "Zeker omdat daar de finale van de koers losbarst."

Koppenberg moet blijven voor De Cauwer

Toch was hij ook onder de indruk van hoe Van der Poel er wél naar boven reed, want ook zijn achterwiel slipte weg. "Van der Poel zat op het juiste moment op de perfecte plaats. Mét de juiste bandenspanning."

Voor José De Cauwer moet de Koppenberg niet verdwijnen uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen. "Het regent en waait: het is altijd wel iets. Bovendien is de Koppenberg te nemen - dat hebben de vrouwen bewezen, net als sommige mannen."