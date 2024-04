Flanders Classics en politie halen zwaar uit naar mensen die met bier naar Van der Poel gooien: maatregelen op komst

Het met bier gooien naar Mathieu van der Poel door bepaalde toeschouwers is de wrange nasmaak bij uitstek aan de Ronde van Vlaanderen van dit jaar. Flanders Classics en de politie schieten in actie, al was het maar om een signaal te geven.

"Op die manier is het feest dat de Ronde van Vlaanderen is, en ook hoort te zijn, een beetje verpest", kaart Annelore Cleuren van Flanders Classics het bewuste gedrag aan in VTM Nieuws. "We willen ook niet dat dat in de toekomst nog kan gebeuren."

De organisator van wielerwedstrijden zit dus niet stil. "Het is zo dat wij ons burgerlijke partij zullen stellen in dit verhaal, omdat wij een signaal willen geven dat wij dit niet vinden kunnen. En dat wij respect willen vragen voor iedereen. De politie is momenteel bezig met de identificatie."

POLITIE ZOEKT NAAR BIERGOOIERS

De politiediensten krijgen ook volop de kans om hun werk te doen. "Als die mensen die zich zo hebben gedragen geïdentificeerd zullen worden, is het uiteraaard aan het parket om te zien of daar een gevolg aan gegeven wordt of niet." Joost Duhamel, politiechef van politiezone Vlaamse Ardennen, geeft nog duiding bij de zender.

"Er wordt voorlopig een proces-verbaal opgesteld lastens onbekende ingevolge slagen en verwondingen. Dat is de hoogste kwalificatie. We zullen zien hoe ver we daar mee geraken. Het is de bedoeling om een onderzoek op te starten, ook om een signaal te geven dat dat soort gedragingen echt niet door de beugel kunnen."

SIGNAAL AAN BIERGOOIERS

Duhamel maakt zich wel geen illusies. "Het zal sowieso geen evidente zaak zijn om de betrokkenen op te sporen en ook om te kunnen bewijzen dat de betrokkene effectief de gooier van het bier is. Het opsporingsonderzoek is één ding, het signaal dat we willen geven een ander."

En het is vooral toch dat laatste dat momenteel doorweegt. "Vandaar dat de collectieve verontwaardiging over die handelingen zo groot is. Ook vanuit maatschappelijk standpunt vinden we dat we daar moeten op reageren."