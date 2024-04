Tiesj Benoot laat duidelijk van zich horen over veelbesproken fietswissel in de Ronde

Voor Visma-Lease a Bike was het in de Ronde van Vlaanderen moeilijk zonder Wout van Aert, maar Tiesj Benoot deed in de finale wel een gooi naar het podium. Maar op zo'n 5 kilometer van de streep reed hij lek.

Benoot moest nog wisselen van fiets, een snelle wissel zou cruciaal zijn als hij nog kans wilde maken op een plek in de top tien. Maar Benoot kreeg de reservefiets van zijn ploegmaat Dylan van Baarle.

Op zich geen probleem, want Van Baarle is 1m89 en Benoot 1m90. Maar Van Baarle rijdt als enige van de ploeg met Shimano-pedalen, de rest van de ploeg met pedalen van Speedplay. En dus kon Benoot niet inklikken.

De mecanicien moest nog snel een andere fiets halen, waarna Benoot wel verder kon. Hij eindigde in een derde groepje en werd 15de. De fietswissel zorgde voor hilariteit en kritiek, maar Benoot nam het op voor de mecanicien.

"Geef Dirk hier niet te veel shit voor. Hij is een van de beste mechaniekers die ik ken en dit was gewoon een ongelukkig moment na een heel hectische koers. Mijn andere fiets stond al niet meer op de auto na een mechanisch defect op de tweede keer Oude Kwaremont. Peace and love."

Don’t give Dirk too much shit for this. He is one of the best mechanics I know and this was just an unfortunate moment following on a really hectic race. My other bike was already not on the car anymore following a mechanical on second time Kwaremont. Peace and love ❤️