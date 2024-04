Val verpest tijdritdroom Evenepoel in Baskenland, Roglic rijdt verkeerd maar klopt de rest (dankzij regen) dan zelfs nog

Niet ten val komen, dat is in een tijdrit al veel waard. Helaas was dit Evenepoel in het Baskenland niet gegund.

Geen saaie en lange aanloop van de dag met heel wat opwarmertjes, dachten ze in het Baskenland. Neen, Remco Evenepoel en een resem andere toppers moesten al heel vroeg aan de bak. Een apart concept, maar zo werd wel al snel duidelijk wie uitzicht had op de ritzege en de eerste leiderstrui en wie niet. VROEGE VAL EVENEPOEL Evenepoel zou jammer genoeg bij die laatste categorie horen. De wereldkampioen tijdrijden ging al in de eerste bocht onderuit. Hij beperkte nadien wel nog goed de schade en pakte zelfs een beetje tijd op enkele concurrenten. Enkel aan Primoz Roglic viel er niets te doen, hoewel die in het slot nog verkeerd reed. U kon al lezen over de passages van Evenepoel en de andere toppers in deze fase van de dag. Het was dan wel nog lang wachten op de uiteindelijk ontknoping van de tijdrit van en naar Irun. Eerst Skjelmose en dan Vine konden alleszins nog beter doen dan Evenepoel, die zo zakte van de tweede naar de vierde plaats. REGEN REDT ROGLIC Ethan Hayter was aan het tussenpunt welgeteld één secondje trager dan Roglic. De Brit mocht dus wel nog hopen om de man van BORA-hansgrohe nog van de troon te stoten, maar ineens kwam de regen met bakken uit de lucht vallen. Meteen game over voor Hayter, die uiteindelijk vrede moest nemen met een top 10. Dat betekende ook dat Evenepoel vierde zou eindigen in deze tijdrit van 10 kilometer. Daar zal de renner van Soudal Quick-Step gezien de omstandigheden nog wel mee kunnen leven. De winst is dus voor Roglic, die Vine vooraf gaat met 7 seconden, Skjelmose met 10 seconden en Evenepoel met 11 seconden.