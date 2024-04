Visma-Lease a Bike mist Van Aert in de Ronde: "Hij was de evenknie geweest"

Visma-Lease a Bike probeerde de Ronde van Vlaanderen hard te maken, maar zakte door het ijs zonder hun kopman Wout van Aert. Tiesj Benoot was de eerste van de ploeg op de 15de plaats.

Matteo Jorgenson en Tiesj Benoot probeerden wel, maar konden Mathieu van der Poel uiteindelijk niets in de weg leggen tijdens de Ronde van Vlaanderen. "Als je de topfavoriet zo naar de hellingen brengt, dan rijdt Mathieu van der Poel iedereen uit het wiel", zei Grischa Niermann bij Sporza.

Jorgenson probeerde Van der Poel te volgen op de Koppenberg, maar zakte door het ijs. De jonge Amerikaan werd uiteindelijk 31ste op bijna vier minuten Mathieu van der Poel.

Visma-Lease a Bike mist Wout van Aert

Visma-Lease a Bike miste duidelijk hun kopman Wout van Aert. "Ik denk dat Wout de enige was die Mathieu had kunnen volgen", stelde Niermann. "Je weet het niet, maar ik geloof zeker dat Wout de evenknie was geweest."

Al wilde Niermann daarmee niets afdoen van de zege van wereldkampioen Mathieu van der Poel. Hij was gewoon de beste man in koers. "Daar moeten we het mee doen. We hebben gedaan wat we wilden en vooral wat we konden."

Ook zondag in Parijs-Roubaix zal Van Aert hard gemist worden. Ex-winnaar Dylan van Baarle zou tegen dan weer helemaal hersteld moeten zijn van zijn ziekte. En de ribben van Benoot zouden opnieuw wat beter moeten aanvoelen.