Vrouw breekt sleutelbeen na botsing in Ronde, broer haalt uit naar 'internethelden': "Mama vreesde even voor ergste"

Een incident in de marge van de Ronde was het. Bij de val van enkele renners raakte een vrouw ernstig gewond. Voor alle duidelijkheid: de jonge vrouw in kwestie, Anke Sneyers, was niet de oorzaak van deze botsing.

Met nog 127 kilometer te gaan in de Ronde van Vlaanderen kwam het plots aan de zijkant tot een val. Cedric Beullens kwam even in contact met een toeschouwer en Floris De Tier (Bingoal WB) ging tegen de grond. Een dag later kan Anke Sneyers bij Radio 2 gelukkig wel haar verhaal doen.

"Ik stond écht veilig naast de weg en herinner me niets meer van het ongeval of wat er daarna gebeurde. Dinsdag word ik misschien geopereerd aan mijn gebroken sleutelbeen. Een cameraman vertelde mijn mama achteraf dat een man met een klein dichtgeplooid picknicktafeltje stond te zwaaien."

MUG-TEAM GRIJPT IN NA BOTSING IN RONDE

Wellicht was dat om de aandacht te trekken. "Het peloton week uit en daarna kwamen enkele renners ten val. Alles gebeurde in een flits en één van hen raakte mij. Ik weet helemaal niets meer van de klap en mama vreesde ook even voor het ergste. Ik reageerde niet meer, een MUG-team diende de eerste zorgen toe."

In het ziekenhuis kwam Anke weer bij haar positieven. Onder de Facebookpost van Het Nieuwsblad verweten enkele social mediagebruikers Anke het ongeval. Haar broer Thomas, overigens werkzaam bij Alpecin-Deceuninck, nam het op Facebook voor haar op en benadrukt hoezeer hun familie vertrouwd is met de koers.

MISPLAATSTE REACTIES

"Wij hebben zelf allemaal in een peloton gereden en weten de gevaren. Maar blijkbaar weet iedereen het hier beter aan de misplaatste reacties te zien. Hoe al deze mensen een oordeel durven vellen, zonder iets deftigs gezien te hebben, en zelfs reageren “geen medelijden” te hebben, daar word ik kotsmisselijk van."

Het hoeft geen betoog dat dit voor de familie Sneyers een heftige ervaring was. "Aan al de internethelden: denk de volgende keer toch maar eens na, want voor je het weet gebeurt dit bij iemand die jou nauw aan het hart ligt." Voor Anke, een G-atlete, is het hopen dat ze de Paralympische Spelen nog kan halen.