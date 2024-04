Belgische wielrenner is uitzondering op de regel en doet dubbele verkeerde inschatting: "Ik zeg: Koppenberg eruit"

Ook Belgische wielrenners die eens met Van Aert op pad gaan kunnen een verkeerde inschatting doen. Sander De Pestel is voor het weghalen van de Koppenberg uit de Ronde, maar is eerder de uitzondering op de regel in het peloton.

Sander De Pestel viel dit voorjaar op met een onderonsje met Wout van Aert in Kuurne-Brussel-Kuurne. In tegenstelling tot Van Aert was de Belg van Decathlon AG2R er voorbije zondag ook bij in de Ronde van Vlaanderen. De Pestel bolde als 79ste over de streep, op 12'30" van winnaar Van der Poel.

De Pestel was de eerste van de laatste groep die de aankomst in Oudenaarde haalde: er finishten in totaal 87 renners. Hij maakt zich in HLN druk over de natte toestanden op de Koppenberg. "Je kan er niks aan veranderen, maar komaan: dit is de schoonste koers van Vlaanderen en we moeten allemaal te voet naar boven."

DE PESTEL UITZONDERING OP DE REGEL

Qua materiaal is het moeilijk om de renners nog meer te bewapenen dan nu al het geval is. "We rijden allemaal met tubes van 32 millimeter breed, wat is het volgende? We kunnen moeilijk met mountainbikebanden beginnen rijden. Ik zeg: de Koppenberg eruit. Ik denk dat veel renners die mening hebben."

De eerste indruk is dat dat niet bepaald klopt. Bij de rondvraag vlak na de Ronde van Vlaanderen kwam vanuit het peloton met groot overwicht de stelling dat ook een natte Koppenberg wel zijn plek heeft. "De Ronde is al lastig genoeg", vindt De Pestel. "Er wordt daar geen verschil gemaakt. Je kunt er enkel de koers verliezen."

VAN DER POEL VERTREKT OP KOPPENBERG

Klopt natuurlijk ook niet, want het is net op de Koppenberg dat Mathieu van der Poel vertrok en adieu zei aan al zijn tegenstanders. Om de Koppenberg echt uit het parcours te krijgen, zullen andere argumenten aangehaald moeten worden. Al is het wel begrijpelijk dat al wie te voet naar boven moest zich daar erg aan stoorde.