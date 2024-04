Tom Pidcock kent het verdict nadat hij is afgevoerd naar het ziekenhuis nog voor Ronde van het Baskenland begon

Voor Tom Pidcock is het geen Ronde van het Baskenland geworden. Een bezoek aan het ziekenhuis stond voor hem gepland in plaats van mee te doen aan de tijdrit op de openingsdag.

Pidcock was immers ten val gekomen in de verkenning van die tijdrit. De dokters vonden het toch erg genoeg om hem naar het ziekenhuis te sturen voor verdere evaluatie. Inmiddels kent Tom Pidcock het verdict na de eerste onderzoeken. Dat doet hem toch enigszins een zucht van opluchting blazen.

HARDE VAL VOOR PIDCOCK

In een video op het X-account van zijn ploeg Ineos Grenadiers licht de Britse wegrenner al zijn volgers in. "Hey iedereen, ik wil gewoon danku zeggen voor de berichten die jullie mij gestuurd hebben. De wind blies me uit de bocht. Ik ben redelijk hard gevallen. Ik keer nu terug naar huis. De scans hebben niets aangetoond."

Wat nog niet volledig betekent dat Pidcock nu helemaal gerustgesteld is. "We gaan het wel blijven opvolgen, want het voelt niet te best aan." De pijn en de fysieke ongemakken zijn dus wel zijn deel. Het belangrijkste is wel dat er voorlopig althans geen breuken zijn vastgesteld."

Thank you for all the messages and well-wishes following @tompidcock's crash at #Itzulia2024 earlier today. Happily initial scans have revealed no fractures.



Hear from Tom as he prepares to head home and begin his recovery. pic.twitter.com/4egp4uFRFk — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 1, 2024

In elk geval doet de 24-jarige renner dus niet mee aan de Ronde van het Baskenland. Zijn gedachten zijn ook bij hen die wel het beste van zichzelf zullen geven tijdens deze Baskische rittenkoers. "Het beste aan iedereen die gaat koersen. Ik ga mij focussen op mijn herstel."

ALERTHEID NA CRASHES PIDCOCK EN EVENEPOEL

Dat is inderdaad waar de man van verschillende disciplines zijn concentratie naar zal moeten richten. Nadat ook Evenepoel onderuit schoof in de tijdrit - gelukkig zonder erg - is iedereen alleszins gewaarschuwd om ten allen tijde alert te zijn en op te passen voor valpartijen.