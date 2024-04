Chicanes voor Bos van Wallers in Parijs-Roubaix? Tom Boonen heeft niet mis te verstane reactie

Het Bos van Wallers is ieder jaar een kritiek punt in Parijs-Roubaix. De organisatie van Parijs-Roubaix denkt er dan ook aan om chicanes te leggen voor de iconische kasseistrook.

Bijna ieder jaar zijn er wel enkele zware valpartijen in het Bos van Wallers. Renners vlammen aan zo'n 60 km/u de kasseistrook van 2,3 kilometer in. Door chicanes voor de strook wil de organisatie het gevaar verminderen.

"Het principe volgt dat van een autocircuit, waar we het peloton willen vertragen alvorens het de kasseistrook oprijdt", gaf algemeen directeur Thierry Gouvenou uitleg over het plan bij L'Equipe.

Boonen geen fan van chicanes in Parijs-Roubaix

"Nu komen de renners met ongeveer 60 km/u aan bij het Bos van Wallers, terwijl dat met 30 km/u toch minder riskant zou zijn." Al wordt het gevaar met de chicanes dan misschien gewoon verlegd?

Tom Boonen ziet er het nut niet van in. "Dan rijden ze toch gewoon tegen die chicane?", stelt hij bij Wielerclub Wattage. "Dan is het knelpunt gewoon daar in plaats van 500 meter verder."

Of de chicane er effectief zal komen, is wel nog niet duidelijk. Zondag wordt er wel regenweer verwacht, dus gevaarlijk lijkt het sowieso te worden op de kasseien in Noord-Frankrijk.