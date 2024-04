Jasper Philipsen komt met veelzeggende reactie op afwezigheid in Ronde van Vlaanderen

Jasper Philipsen reed afgelopen zondag de Ronde van Vlaanderen niet, hij nam wat rust. En achteraf was Philipsen blij dat hij er niet was.

Geen koningskoppel van Alpecin-Deceuninck in de Ronde van Vlaanderen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel kon niet rekenen op Jasper Philipsen, maar achteraf bleek dat ook niet nodig te zijn.

Philipsen wilde de focus leggen op de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix van deze week. Vooral Parijs-Roubaix is naast Milaan-Sanremo een van de hoofddoelen van Philipsen dit voorjaar na zijn tweede plaats vorig jaar.

"Ik denk dat iedereen gezien heeft hoe sterk onze kopman (Mathieu van der Poel, nvdr.) daar was en de ploeg in de breedte, dus op zich was ik wel blij dat ik die koers vanuit mijn zetel kon volgen de laatste 70-80 kilometer", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad.

Parijs-Roubaix hoofddoel voor Philipsen

Philipsen had natuurlijk liever zelf de Ronde gereden, maar Van der Poel was wellicht de enige die in staat was om te winnen. Volgens Philipsen was het overslaan van de Ronde dan ook een goede beslissing.

Hij kijkt dan ook al uit naar Parijs-Roubaix van zondag. "Ik denk dat daar kansen liggen voor mij", klinkt het. "Al met in zo’n wedstrijd wel alles meezitten. Het is echter een koers die mij ligt en dus heb ik zondag ambitie."