Van Den Spiegel haalt stevig uit na wantoestanden met Van der Poel op Oude Kwaremont

Zo'n 50.000 mensen stonden er afgelopen zondag op de Oude Kwaremont. Nooit stonden er meer mensen om de renners aan te moedigen. Al had niet iedereen de intentie om renners aan te moedigen tijdens de Ronde.

Enkele toeschouwers vonden het dus nodig om wereldkampioen Mathieu van der Poel te trakteren om bierdouches, gespuw en boegeroep. Tomas Van Den Spiegel, CEO van organisator Flanders Classic, heeft nu gereageerd.

"Supporteren in de wielersport gaat over passie en positivisme, niet over het aanraken van de integriteit van de renners. Nultolerantie is de enige weg vooruit. We kunnen niet toestaan ​​dat individuen het imago van de sport verwoesten."

Daarnaast had Van Den Spiegel het ook nog over de Koppenberg, waar behalve Van der Poel, Jorgenson en Pedersen het hele peloton te voet stond bij de mannen. Door veel verkeer op zaterdag lag er veel modder op de kasseien.

"Er is altijd een plan B, dat werd ook tijdens de wedstrijd besproken, maar op het laatste moment het parcours wijzigen zou gevolgen hebben gehad voor zowel de volgwagens als de fans. De veiligste oplossing voor iedereen was om de Koppenberg erin te houden."

