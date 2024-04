Mathieu van der Poel op weg naar mythisch record? Analisten in katzwijm, Tom Boonen met stevige bedenking

Mathieu van der Poel en de Ronde van Vlaanderen? Dat is een indrukwekkend lijstje aan het worden. In zes edities eindigde hij nooit buiten de top-4, de laatste vijf keer eindigde hij op het podium en ondertussen heeft hij al drie zeges beet. Het begin van een ferme reeks?

Mathieu van der Poel is fantastische cijfers aan het neerzetten in de Ronde van Vlaanderen - en bij uitbreiding in alle monumenten. Van zijn laatste twaalf monumenten won hij er vijf en eindigde hij er negen op het podium.

En in de Ronde van Vlaanderen won hij dus al drie keer. Daarmee is hij ondertussen mederecordhouder met Achiel Buysse, Fiorenzi Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen en Fabian Cancellara. Geen van hen kon ooit een vierde zege boeken.

"Ik heb er al veel geweten waarvan ze dachten dat hij er gemakkelijk vier of zeven ging winnen", heeft Tom Boonen nog enig voorbehoud in Wielerclub Wattage over een mogelijke vierde zege later in de carrière voor de Nederlandse klasbak.

Mathieu van der Poel de volmaakte renner?

Volgens Jan Bakelants zit het er dik in dat hij nog een keer zal winnen, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven zeggen volmondig ja. "Het is een fantastische renner", aldus nog Boonen. Volgens Dirk De Wolf is hij de volmaakte renner voor de Ronde van Vlaanderen.

"Klasse, talent, sturen, hij heeft het allemaal", aldus De Wolf. Daarin bijgetreden door de rest van de analisten in het wielerprogramma. Ook de rugproblemen zijn duidelijk voorbij, waardoor we nog veel mogen verwachten van de 29-jarige Nederlander.