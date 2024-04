Patrick Lefevere met scherpe kritiek: "Ik wacht al twee jaar op antwoord, maar als er renners tegen de grond gaan ..."

Patrick Lefevere zag deze week heel wat voorjaarsdoelen uit elkaar spatten. Tim Merlier won dan wel de Scheldeprijs, maar in het Baskenland gingen op twee dagen eerst Remco Evenepoel en daarna schaduwkopman Mikel Landa tegen de grond. En dat hakt er flink op in.

"Trop is te veel", gaf Patrick Lefevere meteen aan in zijn column in Het Nieuwsblad over de zware valpartijen van Remco Evenepoel en Mikel Landa onder meer. En hij ging nog eens wat dieper in op de valpartij van Evenepoel.

"Over de valpartij van Remco: hij reed éénentachtig per uur op het moment dat hij van de baan ging. Wat er precies gebeurd is, weten we niet. Misschien wordt hij geraakt door Natnael Tesfatsion, die als eerste de controle verliest. Door zijn fiets of door een arm of een been."

"Remco springt nadien nog als een acrobaat over de beek. Wie nog vragen heeft over zijn bike-handling mag die verticaal klasseren, maar aan die snelheid kan je dat op een terrein met mos en boomwortels nooit houden. Jammer maar helaas", aldus Lefevere in Het Nieuwsblad.

Kritiek op Adam Hansen

Om vervolgens toch met wat puntjes van kritiek te komen: "Mag ik mij ergeren aan het geroep en alarmisme? Adam Hansen, voorzitter van rennersvakbond CPA, heb ik twee jaar geleden een mail gestuurd rond veiligheid. Ik wacht vandaag nog altijd op een antwoord."

"Maar als er renners tegen de grond gaan, is hij ineens alomtegenwoordig. Ik zal wel ouderwets zijn, maar de grote problemen van het wielrennen gaan we niet op Twitter of X oplossen", is Lefevere zeer duidelijk richting Hansen.