Richard Plugge en Oliver Naesen wijzen Mathieu van der Poel terecht na zijn kritiek

Mathieu van der Poel uitte zich als een van de tegenstanders van de chicance net voor het Bos van Wallers. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel is niet tegen het veiliger maken van het Bos van Wallers, maar hij twijfelt wel of de chicane de juiste oplossing is. Van der Poel vreest zelfs dat het misschien gevaarlijker kan worden.

Bij het opduiken van de eerste beelden van de chicane vroeg hij zich af of het een grap was. Vrijdagnamiddag is Van der Poel de chicane zelf voor de eerste keer gaan bekijken.

Plugge en Naesen wijzen Van der Poel terecht

Richard Plugge, de CEO van Visma-Lease a Bike, reageerde op de uitspraak van Van der Poel. "Ik zou applaudisseren", zegt hij bij Sporza. "En als je je afvraagt of het een grap is, ga dan in gesprek en maak het beter."

Yves Lampaert wees Van der Poel ook al terecht, dat doet ook Oliver Naesen. Hij schiet het idee van de chicane niet meteen af en wil afwachten hoe het zondag precies verloopt tijdens de koers.

Het idee om de aanloop naar het Bos van Wallers veiliger te maken, kwam ook van (een deel) van de renners zelf. "Ik zou zeggen: laten we het toch eerst eens uittesten en pas dan kritiek geven", stelt Naesen nog.