Visma - Lease a Bike is woedend op het peloton: "Dat vindt het wielrennen blijkbaar normaal"

De voorbije weken zat het Visma - Lease a Bike allerminst mee. Er werd zowat overal in de wereld gevallen. Al zou het hier en daar ook wel anders gekund hebben, menen de bazen van de ploeg. Scherpe kritiek komt er dan ook van Richard Plugge en Merijn Zeeman, nu ook Jonas Vingegaard lang out is.

Wielerploegen Visma - Lease a Bike, Ineos en de organisatoren Flanders Classics en ASO hebben al langer een plan om het wielrennen veiliger te maken: SafeR. Die organisatie die de veiligheid van parcoursen van wielerkoersen moet garanderen, is een realisatie van Plugge.

De CEO van Visma-Lease a Bike, Richard Plugge, besliste een paar weken geleden zich niet opnieuw kandidaat te stellen als voorzitter van de AIGCP. Die vereniging vertegenwoordigd de belangen van de profploegen.

© photonews

"Ik voel me heel verdrietig en heel boos tegelijk. Mijn verdriet heeft te maken met de pijn die de renners en hun families hebben. Mijn boosheid komt omdat we een organisatie klaar hebben staan, die SafeR heet en die de veiligheid in het wielrennen moet aanpakken."

Veiligheid groot probleem binnen peloton

"Maar SafeR zit te wachten op het laatste duwtje. Een aantal mensen wil dat duwtje niet geven", aldus Plugge in een reactie bij Het Laatste Nieuws. Ook Merijn Zeeman had wel wat te zeggen over de veiligheid in het peloton.

"In het wielrennen vinden wij het normaal wanneer Pogacar bij een afdaling in Luik-Bastenaken-Luik valt met een snelheid van 80 km/u omdat er een gat in de weg ligt. Hoe is dit mogelijk?", klinkt het bij de afscheidnemende coach.