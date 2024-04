Wie houdt Kopecky en van der Poel van de kassei? Onze sterren voor Parijs - Roubaix en en waar kan je de races bekijken?

Op zaterdag is er Parijs - Roubaix bij de vrouwen, op zondag staat de mannenkoers op het programma. Twee dagen volle epiek dus, om naar uit te kijken. Maken topfavorieten Lotte Kopecky en Mathieu van der Poel hun favorietenrol waar of krijgen we verrassingen? Onze voorbeschouwing.

Vrouwen op zaterdag

Lizzie Deignan, Elisa Longo Borghini en Alison Jackson. Dat is de korte erelijst van Parijs - Roubaix bij de vrouwen. De Helleklassieker wordt pas voor de vierde keer gereden bij de vrouwen. En dus staat er nog geen Belgische op de erelijst.

Met Lotte Kopecky hebben we ook anno 2024 wel een van de topfavorieten in huis. Kan zij ervoor zorgen dat er ook eens een Belgische op de erelijst komt? De vrouwen starten ook dit jaar in Denain en gaan bijna 150 kilometer dokkeren over kasseien.

© photonews

Op 82 kilometer van het einde beginnen ze in Hornaing aan het echte werk. In totaal moeten de vrouwen dit jaar over zeventien kasseistroken. Met Mons-en-Pévèle (48 kilometer van het einde) en Carrefour de l’Arbre (17 kilometer van het einde) zitten daar ook twee stroken van vijf sterren tussen.

Over sterren gesproken: voor ons is Lotte Kopecky de topfavoriete. Na wat er gebeurde in de Ronde van Vlaanderen zal ze eens te meer absoluut willen winnen. Als ze van pech gespaard blijft, dan zou het wel eens moeten kunnen lukken en dan kan de Belgische opnieuw een topklassieker bijschrijven.

De start wordt zaterdag gegeven rond 13.35 uur, de aankomst mag verwacht worden tussen 17.20 en 17.50 uur. Zowel op Sporza als op Eurosport kan je vanaf 15 uur inschakelen om de wedstrijd te bekijken. Ook Discovery+ doet zijn duit in het zakje.

Onze sterren:

**** Lotte Kopecky

*** Marianne Vos - Pfeiffer Georgi

** Lucinda Brand - Emma Norsgaard - Lorena Wiebes

* Chiara Consonni - Sanne Cant - Elisa Balsamo - Elise Chabbey

Mannen op zondag

De mannen vertrekken zondag zoals steeds in Compiègne voor een race van liefst 259,7 kilometer over niet minder dan 29 kasseistroken. Dit jaar zijn er niet minder dan 57 kilometer over de kasseien. Over de chicane voor het Bos van Wallers werd ondertussen al veel gezegd en geschreven.

Topfavoriet Mathieu van der Poel kan zichzelf opvolgen op de erelijst, verder wordt het uitkijken hoe het ploegenspel gespeeld zal worden. Vorig jaar werd Jasper Philipsen al tweede in Parijs-Roubaix, dit jaar zijn er een aantal favorieten ook niet bij.

© photonews

Vorig jaar was het een lekke band van Wout van Aert op een heel slecht moment dat uiteindelijk voor het verschil zorgde. Mathieu van der Poel was alleen weg en liet de laatste vijftien kilometer de achtervolgers niet meer terugkomen.

De start wordt zondag gegeven rond 11.25 uur, de aankomst mag verwacht worden tussen 17.05 en 17.40 uur. Op Sporza kan je vanaf 13.30 uur inschakelen om de wedstrijd te bekijken, op Eurosport begonnen ze er al aan om 10.30 uur. Ook Discovery+ doet zijn duit in het zakje.

Onze sterren:

**** Mathieu van der Poel

*** Jasper Philipsen - Mads Pedersen

** Stefan Küng - Nils Politt - Tim Merlier

* Gianni Vermeersch - Laurence Pithie - Alberto Bettiol - Joshua Tarling