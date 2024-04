Debuterende Tim Wellens begrijpt commotie niet over hét discussiepunt van Parijs-Roubaix

Tim Wellens debuteert straks op zijn 32ste in Parijs-Roubaix. Niet op eigen vraag, wel die van zijn ploeg UAE Team Emirates.

Tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, vierde in de E3 Saxo Classic en twaalfde in de Ronde van Vlaanderen. Tim Wellens kan al mooie resultaten voorleggen dit voorjaar. Daar komt straks dus Parijs-Roubaix nog bij.

UAE Team Emirates stelde in de winter voor dat Wellens zou starten in Parijs-Roubaix en hij stelde zich constructief op. De ploeg loopt nu eenmaal niet over van renners die goed rijden over de kasseien.

"Een dag lang dokkeren over kasseien zal nooit mijn favoriete bezigheid worden", geeft Wellens wel toe aan Het Nieuwsblad. "Vrijdag draaide mijn ketting nog in de knoop op de kasseien. Als mij dat zondag overkomt, ben ik meteen kansloos."

Wellens fan van chicane voor Bos van Wallers

Wellens is ook een van de voorstanders van de chicane voor het Bos van Wallers. Rennersvakbond CPA kreeg van een meerderheid van de renners een positief signaal voor een verandering. Die is er dus nu.

"Ik lig liever voor Trouée d’Arenberg tegen het asfalt, dan ergens op de kasseien. In januari, bij mijn eerste verkenning van de Hel, kreeg ik al een benauwd gevoel toen ik het Bos indook."