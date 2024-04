Declercq somt verschillende voordelen Van der Poel op maar geniet van rol, kwinkslagen andere Belgen zeggen alles

Wat kunnen de Belgen tegen Mathieu van der Poel? Dat is de grote vraag van de dag. Tim Declercq zal in Parijs-Roubaix koersen in dienst van Mads Pedersen, terwijl andere landgenoten toch hopen op een superdag voor zichzelf.

'El Tractor' zit niet langer in het kamp van Soudal Quick-Step, maar in dat van Lidl-Trek en speelt in tegenstelling tot veel van zijn ex-ploegmaats dus wel een rol van betekenis in de klassiekers. "We waren op een hoge golf aan het surfen, tot vorige week. Die valpartij in Dwars door Vlaanderen was een klap voor ons."

Daardoor zag de kopman zich genoodzaakt tot vroege aanvallen, maar die lijkt inmiddels weer helemaal hersteld. "Mads Pedersen is nu erg hongerig om te presteren en dat is ook zo voor de rest van de ploeg. We hebben alles om een geweldige klassieke ploeg te zijn", is er veel vertrouwen aanwezig bij Declercq.

LIDL-TREK STERK IN DE BREEDTE

"We zijn sterk in de breedte en hebben een ongelooflijke kopman als Mads. Het is moeilijk om te voorspellen hoe we Van der Poel kunnen kloppen, de lijst met scenario's is zonder einde." De kracht van de voornaamste concurrent lijkt dat bij momenten ook wel te zijn. Dat is het wellicht het grootste probleem.

"Parijs-Roubaix ligt Alpecin-Deceuninck nog beter dan de Ronde van Vlaanderen. Vergeleken met hen zijn wij de underdog en die rol ligt ons dan weer als gegoten. We zullen proberen onze kaarten te spelen, maar normaal is het op het einde een man-tegen-mangevecht", beseft Tim Declercq.

NAESEN BLIJFT ZIJN LUDIEKE ZELVE

Een Belg die in de Ronde van Vlaanderen blijk gaf van een goede vorm, is Oliver Naesen. In Roubaix zijn de resultaten voor hem vaak een pak minder. Hij vat dit op zijn eigen gekende wijze op. "Ik ben zowel fysiek als mentaal 100%. Alles kan gebeuren. Het kan dat ik op het podium sta, het kan dat ik niet uitrijd!"

En dan is er nog die landgenoot die de Spanjaarden begeleidt, ook een aparte situatie. Het beste resultaat ooit in Roubaix voor een Movistar-renner is een negende stek. Jürgen Roelandts is als ploegleider vast van plan om geschiedenis te schrijven met zijn renners. Als ze nog dat beetje meer killerinstinct kunnen tonen.

ROELANDTS OP JACHT NAAR RECORD

"Met de vorm die Ivan Garcia Cortina en Oier Lazkano getoond hebben in deze klassieke campagne, denk ik dat ze het record van de ploeg kunnen breken als het geluk aan onze kant staat. Ik stel het voorop als één van de doelen."