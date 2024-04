Een kassei en een koe, maar Lampaert krijgt nog iets cadeau bij winst in Parijs-Roubaix

Voor Yves Lampaert is Parijs-Roubaix altijd een speciale wedstrijd. Omdat er bij winst ook iets speciaal op het spel staat voor hem.

Dat Parijs-Roubaix de droomkoers is van Yves Lampaert, is wellicht een understatement. Hij eindigde al vier keer in de top tien op de piste van Roubaix, in 2017 stond hij als derde ook al op het podium.

Vorig jaar zette hij zijn slechtste resultaat neer sinds 2018 met een 24ste plaats. Toch is het geloof er altijd bij Lampaert dat hij ooit de grootste kassei in de lucht mag steken in Roubaix.

Naast die kassei staat er voor Lampaert nog iets speciaal op het spel. Bij winst krijgt hij van zijn oom namelijk een koe cadeau "Daar is vandaag zijn oude motor bijgekomen, een Honda Shadow van 600 cc", zegt Lampaert bij Het Nieuwsblad.

Anticiperen en Van der Poel

“We hopen in ieder geval op zo weinig mogelijk pech en dat Mathieu van der Poel geen superdag zoals vorige week heeft. We gaan proberen om hem zo snel mogelijk te isoleren, maar dat zal niet simpel zijn."

Lampaert weet dat hij zal moeten anticiperen als hij een kans wil maken op winst in Parijs-Roubaix. "Het zal zaak zijn om met renners als Stefan Küng en Nils Politt een ontsnapping op touw te zetten."