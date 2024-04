Het houdt niet op: Visma-Lease a Bike ziet kopman nog afhaken voor Parijs-Roubaix

Visma-Lease a Bike moet het tijdens Parijs-Roubaix met een renner minder doen. Een uur voor de start heeft een van zijn kopmannen afgehaakt.

Geen Nederlands kampioen Dylan van Baarle in Parijs-Roubaix voor Visma-Lease a Bike. De Nederlander "voelt zich niet goed" en komt niet aan de start. In 2022 won Van Baarle nog de Hel van het Noorden.

Het is voor Visma-Lease a Bike de zoveelste tegenslag. Het wilde dit voorjaar eindelijk eens een monument winnen, maar moest al de ene domper na de andere slikken.

Wout van Aert moest door zijn zware val in Dwars door Vlaanderen al een kruis maken over zijn voorjaar, terwijl hij alles op alles had gezet om top te zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Al hele voorjaar tegenslag voor Visma-Lease a Bike

Ook heel wat andere renners van de ploeg gingen tegen de grond of werden de afgelopen weken ziek. Christophe Laporte, Jan Tratnik, Tiesj Benoot, Per Strand Hagenes en Matteo Jorgenson.

Voor Parijs-Roubaix recupereerde de ploeg de sinds Milaan-Sanremo afwezige Christophe Laporte. Maar dan haakte Matteo Jorgenson weer af door ziekte. De Amerikaan zakte er tijdens de finale van de Ronde van Vlaanderen door.

De hoop op een goede prestatie van ex-winnaar Dylan van Baarle mag dus ook in de prullenbak. Zijn ploegmaats Laporte, Vermote, Hagenes, Tim en Mick van Dijke en Affini verdedigen de kleuren van Visma-Lease a Bike.