"In Ronde met mijn hoofd in mijn kont gekoerst": Van der Poel laat wereldtopper een week later opnieuw radeloos achter

Als Mathieu van der Poel zo tekeer gaat, zijn zelfs de grootste wereldtoppers er niet tegen gewapend. Mads Pedersen wordt er stilaan radeloos van.

De Deen van Lidl-Trek opende zijn persbabbel in Roubaix met een lofrede voor de winnaar. "Mathieu van der Poel was van een andere planeet. Het was bijzonder indrukwekkend hoe hij reed. Jasper Philipsen is in de sprint in een andere koers al moeilijk te kloppen. Het zou dan moeten lukken dat ik het zou kunnen na zo'n koers."

Miste Pedersen misschien toch nog een tikkeltje door die val in Dwars door Vlaanderen? "Ik was honderd procent. Ik kan dus geen excuses inroepen. In de Ronde van Vlaanderen heb ik gekoerst met mijn hoofd in mijn kont", herhaalde de Scandinaviër nog eens de zelfkritiek op zijn eigen koerswijze in het vorige Monument.

VAN DER POEL NOG NIET GEKLOPT IN MONUMENT

"Nu heb ik het op een andere manier gedaan." Dat heeft dan wel een podiumplaats opgeleverd, maar opnieuw moest hij zijn meerdere erkennen in Van der Poel. "Ik heb hem nog niet kunnen kloppen in een Monument, het is duidelijk dat ik nog niet weet hoe dat te doen", berust de ploegmaat van Tim Declercq in de feiten.

Hoe was het om de andere tegenstanders in te schatten? "Je hebt gezien wie de sterksten waren in mijn groep. Toen Van der Poel ging, waren we volle bak aan het rijden, want je wil zo iemand geen dertig seconden geven. Ik weet niet wat ik nog moet zeggen. We hebben er echt wel alles aan gedaan om hem te verslaan."

DUIDELIJKE CONCLUSIE OVER VAN DER POEL

Dan is er aan het eind van het verhaal maar één conclusie te trekken over de poging om Van der Poel af te troeven. "Het was gewoon niet mogelijk."