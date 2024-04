Renners van Soudal Quick-Step krijgen flinke uitbrander: "Dat kan toch niet"

Patrick Lefevere moest voor het eerst in 40 jaar ziek afhaken voor Parijs-Roubaix. Beter zal hij zich wellicht niet voelen van de prestatie van Soudal Quick-Step in Noord-Frankrijk.

Kasper Asgreen probeerde door mee te gaan in de vroege vlucht een ticketje te boeken voor de finale van Parijs-Roubaix. Maar Alpecin-Deceuninck hield de vlucht binnen schot en Asgreen moest in het Bos van Wallers afhaken.

De Deen kwam uiteindelijk binnen als 88ste, op een kwartier van Mathieu van der Poel. Yves Lampaert werd als eerste van de ploeg 36ste op zeven minuten, Bert Van Lerberghe eindigde op de 42ste plaats in dezelfde groep.

Tim Merlier, Gianni Moscon, Casper Pedersen en Warre Vangheluwe haalden de piste in Roubaix niet. "Wat kan ik zeggen?", reageerde Wilfried Peeters bij Het Nieuwsblad. "We zijn nooit in koers geweest, basta."

Soudal Quick-Step voor Bos van Wallers uitgeteld

Alpecin-Deceuninck, dat de rol van Soudal Quick-Step als dominante Belgische ploeg in het voorjaar heeft overgenomen, controleerde de koers. Het dunde het peloton stevig uit, voor het Bos van Wallers zaten nog maar zo'n 30 renners in de eerste groep.

Met daarbij dus niemand meer van Soudal Quick-Step. "Dat kan toch niet. Dan moet je beginnen achtervolgen maar eigenlijk was onze wedstrijd al voor het Bos gedaan. Hier zijn geen excuses voor. Het was gewoon niet goed."