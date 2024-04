Sterke Vermeersch en Belgische ploegmaat over spierballengerol Alpecin-Deceuninck: "Hebben laten zien: hier zijn we"

In de schaduw van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen reed ook Gianni Vermeersch een ijzersterke race. Net als heel Alpecin-Deceuninck eigenlijk, dat beloond werd met drie renners in de top zes.

De als 6e gefinishte Vermeersch had oog voor het collectief. "Dit is mooi. We hebben hier hard voor gewerkt. Het was een groot doel om dit te bereiken in dit Monument. Mathieu en Jasper waren super, ze maken het schitterend af. We hadden de hele wedstrijd controle en zelf wilde ik het tempo hoog houden. We deden het perfect."

Wij vroegen ook Timo Kielich naar zijn mening over deze inderdaad 'perfecte' Parijs-Roubaix voor Alpecin-Deceuninck. " Ik kan alleen spreken tot het Bos van Wallers. Ik heb een kilometer of veertig op kop gereden. Tot het Bos is dat gelukt. We hebben nooit een vlucht veel ruimte gegeven. Wat er verder gebeurd is, weet ik niet."

GEEN MISERIE VOOR ALPECIN-DECEUNINCK

De man met de crossachtergrond bevestigt de controle bij zijn team, hoewel dat in zo'n koers toch allesbehalve simpel is. "De zaak is: eens je vooraan zit, zit je in de koers. En dan blijf je uit de miserie. Dat is wat we gedaan hebben." Door met het hele team met machtsvertoon de eerste rij in te palmen op de eerste kasseien.

Of toch andere hierdoor. Toch wat de andere teams intimideren en mentaal het overwicht krijgen? "Ja, inderdaad. Dat hebben we gedaan. We hebben de controle genomen en we hebben laten zien: "Hier zijn we". Ik denk dat we het goed gedaan hebben als je het podium ziet", staat het eindresultaat Kielich uiteraard enorm aan.

VAN DER POEL EN PHILIPSEN OP PODIUM

We waren net met hem aan het spreken toen de podiumceremonie gaande was. HIj zag dus Van der Poel en Philipsen pronken op het podium. "Da's geweldig. Ook al is het een ploegmaat die wint, ik heb ook mijn steentje bijgedragen aan de winst. Dat is supermooi."