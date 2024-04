Armstrong heeft duidelijke mening over Van der Poel, vader Adrie gaat niet helemaal akkoord

Mathieu van der Poel heeft ondertussen al zes monumenten op zijn palmares staan. Lance Armstrong gelooft ook dat de wereldkampioen de vijf verschillende monumenten kan winnen.

Met één keer Milaan-Sanremo, drie keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Parijs-Roubaix is het palmares van Mathieu van der Poel al indrukwekkend. Enkel Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije ontbreken nog.

Die laatste twee koersen zijn natuurlijk nog iets anders dan degene die hij al gewonnen heeft. Toch wil Van der Poel straks proberen om de strijd aan te gaan met Tadej Pogacar in de Luik-Bastenaken-Luik.

Lance Armstrong gelooft alleszins in de kansen van de wereldkampioen. "Als hij in Parijs-Roubaix ook enigszins op reserve heeft gereden, kan het", zei de Amerikaan in zijn podcast The Move.

Armstrong gelooft erin, vader Adrie niet

"Het is geen perfecte koers voor hem, maar de Van der Poel die we in Parijs-Roubaix hebben zien winnen, kan zeker Luik-Bastenaken-Luik winnen", stelde de Amerikaan nog.

Vader Adrie van der Poel gelooft minder in de kans van zijn zoon in Luik. Omdat het deelnemers veld daar helemaal anders is dan in de klassiekers op de kasseien.

"Er zijn maar heel weinig renners die dit voorjaar hebben gereden en daarna nog de Amstel en Luik gaan doen. Top-vijf rijden in Luik is hetzelfde als in Roubaix winnen."