Cian Uijtdebroeks doet nog eens een boekje open over vertrek bij BORA-hansgrohe

Cian Uijtdebroeks (21) maakte eind vorig jaar een gevoelige overstap van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike. Daar komt de jonge Belg nu nog eens op terug.

Het was een bommetje begin december. Cian Uijtdebroeks verbrak zijn contract bij BORA-hansgrohe en tekende bij Visma-Lease a Bike. De Duitse ploeg zwaaide echter met een contract tot eind 2024.

Uiteindelijk werd er toch een akkoord bereikt tussen de twee ploegen en Uijtdebroeks ligt nu tot eind 2027 onder contract bij Visma-Lease a Bike. "Dat BORA-hansgrohe in eerste instantie naar buiten bracht dat ik nog een contract had, was overweldigend", zegt Uijtdebroeks bij Wieler Revue.

Beter gevoel bij Visma-Lease a Bike dan BORA-hansgrohe

"Ik had de storm die losbarstte niet ingecalculeerd. Alleen worden er vaker spelletjes gespeeld, hè. Ik heb zelf geprobeerd om niet alles te lezen", gaat de getalenteerde Belg verder.

Wat er de laatste maanden gebeurd is bij BORA-hansgrohe, daar wil Uijtdebroeks niet dieper op ingaan. "Dat is het beste voor iedereen. We hadden een geldige reden om mijn contract op te zeggen", stelt de Belg.

"Ik wil niet slecht spreken over BORA-hansgrohe, maar ik denk dat ik beter bij Visma-Lease a Bike pas. Ik ben een veeleisend persoon, maar vooral naar mezelf. Bij BORA-hansgrohe liep ik soms tegen muren aan, maar dat heb je overal."