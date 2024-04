Geen Giro voor Wout van Aert? Visma-Lease a Bike legt hem strakke voorwaarden op

Wout van Aert revalideert nog van zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Toch wil Visma-Lease a Bike snel duidelijkheid over de Giro.

Een gebroken sleutelbeen, zeven gebroken ribben, een breuk in het borstbeen en een gekneusde long. Dat was het zware verdict voor Wout van Aert na zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Het herstel loopt goed, maar gaat het wel snel genoeg? Op 4 mei gaat in Italië namelijk al de Giro van start. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze niet meer zo zeker dat Van Aert wel effectief aan de start zal staan.

Visma-Lease a Bike streng voor Van Aert

"Het begint heel kort dag te worden voor Wout en de Giro" zegt sportief directeur Merijn Zeeman bij Het Laatste Nieuws. "We hopen deze week zicht te krijgen op wat wel kan voor Wout en wat niet."

"Eén ding is wel duidelijk. Als hij start in de Giro staat, is het aan 100%. Zo’n renner stuur je niet naar een grote ronde om gewoon mee te rijden." En dat is niet de enige voorwaarde van Visma-Lease a Bike.

Het wil namelijk dat Van Aert twee weken heeft kunnen trainen als hij aan de start komt. Van Aert zou dus uiterlijk op 20 april weer moeten beginnen trainen, dat is al over twaalf dagen.