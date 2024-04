Jordi Meeus baalt na achtste plaats in Parijs-Roubaix: "Ik heb het verkloot"

Jordi Meeus zag zijn sterke Parijs-Roubaix beloond met een achtste plaats. Toch was de sprinter achteraf niet helemaal tevreden.

Met een tweede plaats van Jasper Philipsen, een zesde van Gianni Vermeersch en een achtste van Jordi Meeus deden de Belgen het goed in Parijs-Roubaix. Toch had Meeus nog hoger gemikt.

Meeus had de eerste schifting op 140 kilometer van de streep overleefd. Na het Bos van Wallers moest hij wel wisselen van fiets na een lekke band, maar hij kon weer aansluiten bij de eerste groep.

Meeus wilde meer in Parijs-Roubaix

"Toen heb ik het een beetje verkloot op Mons-en-Pévèle, want ik had benen om minstens top vijf te rijden", zegt Meeus bij Wielerflits. Op die strook reden Pedersen, Politt, Küng en Philipsen weg uit de achtervolgende groep op Van der Poel.

Al sprak Meeus ook zijn bewondering uit voor Alpecin-Deceuninck. "Ik denk dat ze de perfecte koers rijden. Mathieu ging vroeg aan en daarna counterden ze alles. Hij heeft het weer niet gestolen en was zeker de sterkste vandaag."

Meeus was trots, maar het eerste gevoel dat overheerste was toch teleurstelling. "Ik kwam hier voor de top tien, en dat heb ik, maar met deze benen zat er meer in."