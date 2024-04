📷 In tegenstelling tot Vingegaard heeft deze tourkandidaat wél goed nieuws te melden

Het was niet het weekje van Primoz Roglic in de Ronde van het Baskenland vorige week. Gelukkig is er deze week wat beter nieuws gekomen van de Sloveense topwielrenner van BORA - Hansgrohe. Hij lijkt er beter aan toe te zijn dan onder meer Jonas Vingegaard en dat moet hoop geven.

Voor Primoz Roglic was het niet zijn weekje in de Ronde van het Baskenland. Hij viel twee verschillende dagen na elkaar. Bij zijn eerste val kon de leider alsnog terugkeren in het peloton, een dag later moest hij net als onder meer Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel opgeven.

🚴🇪🇸 | Primoz Roglic is gevallen in het Baskenland. De Sloveen van BORA-hansgrohe gaat momenteel aan de leiding in het klassement, maar heeft serieuze schade opgelopen. #Itzulia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/lQRFG4fJCQ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 3, 2024

In de afdaling van de tweede beklimming van de dag ging het vorige week donderdag stevig mis. Verschillende renners schoven weg vooraan in het peloton en vielen bijzonder zwaar. Leider Primoz Roglic viel daarbij ook, maar hij stapte zelf in de volgwagen en stak zijn duim op richting de camera.

Ook Belg Steff Cras (TotalEnergies), Natnael Tesfatsion (Lidl-Trek), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Alexander Cepeda (EF Education EasyPost) en Jay Vine (UAE Team Emirates) waren betrokken bij die val.

🚨 CAÍDA EN EL PELOTÓN🚨



Entre los caídos, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Quinten Hermans y Jonas Vingegaard



🏆 @bancosabadell



🔴 MORE INFO ⬇️



🔗 https://t.co/JABIxm2MWO #Itzulia2024 pic.twitter.com/YnprHUo5Nr — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 4, 2024

Een weekje later kwam Primoz Roglic met hoopvol nieuws. De Sloveen is ondertussen alweer aan het trainen op de hometrainer. Er kon zelfs een lachje af bij de renner van BORA - Hansgrohe, die er zo al bij al goedkoop vanaf komt.

De doelen - met name de Tour de France - komen wat hem betreft voorlopig zeker niet in het gedrang. Voor Jonas Vingegaard is dat voorlopig nog een heel andere zaak. De komende weken en maanden zal de zaak opgevolgd worden.