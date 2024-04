Belgische outsider Laurenz Rex verdedigt zichzelf na vreemde valpartij in Parijs-Roubaix

Laurenz Rex (24) was vooraf een van de Belgische favorieten voor Parijs-Roubaix. Twee valpartijen fnuikten echter zijn kansen op een goed resultaat.

Met een zesde plaats in de Omloop, winst in Le Samyn, een 16de plaats in Gent-Wevelgem en een 21ste plaats in de Ronde van Vlaanderen toonde Laurenz Rex zijn goede vorm in het voorjaar. Hij keek uit naar Parijs-Roubaix, waar hij vorig jaar al 9de werd.

Voor Rex werd het echter een anticlimax. Op zo'n 220 kilometer van de streep was hij betrokken bij een zware val met onder meer Elia Viviani, Tim Merlier en Jonathan Milan. Het shirt van Rex was ook volledig gescheurd.

Halfweg koers ging Rex opnieuw tegen de grond. Toen hij even achterom keek, zag Rex een bord op een verkeerseiland niet. Dankzij een kussen voor een bord, maakte Rex een salto over het verkeersbord. Even later gaf hij op.

Rex had de benen om te winnen in Parijs-Roubaix

"Ik sta vol met schaafwonden. Eigenlijk is alleen mijn hoofd gespaard gebleven. Mijn helm heeft prima werk geleverd", zegt Rex bij Het Nieuwsblad. Van de eerste val herinnert Rex zich niet veel meer.

"Bij die tweede val, neem ik mezelf eigenlijk niet veel kwalijk. Sommigen zeggen dat ik me niet moet omdraaien op zo’n moment, maar in zo’n bocht heb je net de kans om eens te kijken waar iedereen zit en met hoeveel we nog zijn."

Volgens Rex had hij zeker de benen om opnieuw top tien te rijden in Parijs-Roubaix. "Ik weet zeker dat ik het in me heb en ben nog meer gebrand om volgend jaar revanche te nemen."