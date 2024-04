Héél straffe statistiek van Mathieu van der Poel in de Monumenten, maar analist is formeel richting Luik: "In mijn tijd kon dat, maar ..."

Mathieu van der Poel maakte ook in Parijs-Roubaix indruk en mocht zo zijn tweede kassei bijschrijven. Hij komt zo stilaan in de galerij der groten terecht, met al zes gewonnen monumenten ondertussen.

Eddy Merckx is tot op heden de primus inter pares met 19 Monumenten op zijn erelijst, gevolgd door Roger De Vlaeminck (11) en Girardengo, Coppi en Kelly met elk 9. Van de actieve renners is Mathieu van der Poel met zes Monumenten de beste, gevolgd door Tadej Pogacar met vijf.

Een keertje Milaan - Sanremo, twee keer Parijs-Roubaix en ondertussen al drie keer de Ronde van Vlaanderen. Bovendien eindigde Mathieu van der Poel in haast al zijn Monumenten in de top-10. Zijn slechtste resultaat is een derde plaats in Milaan - Sanremo.

Misschien nog wel een leukere statistiek over VDP in de vijf monumenten: 16 gereden, 15 keer top-10. Slechtste resultaat: 13e. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) April 7, 2024

En dus zijn er ook weer vragen hoe het zal aflopen in Luik-Bastenaken-Luik binnen twee weken. Dat is ook de vraag die gesteld werd aan orakel Dirk De Wolf. Die voorspelde vorige week nog dat VDP Parijs-Roubaix met drie minuten verschil zou winnen.

Voor Luik-Bastenaken-Luik verwacht hij andere zaken: "Luik is een ander paar mouwen. Het is leuk dat hij daar start, zoals Lotto Kopecky bij de vrouwen. En het zou fenomenaal zijn als hij daar wint, maar daar zet ik toch geen geld op."

“Er is Pogacar en ik denk zelfs niet dat Mathieu zomaar kan wegrijden van de Healy’s, van de Pidcocks, van de Skjelmoses. De mannen van 62 kilo. De mannen met de nieuwe benen, zoals ik ze altijd noem. Hij heeft zijn gewicht tegen, hè. Ik heb in 1992 kunnen winnen in Luik als man van 78 à 79 kilo, maar toen zaten de omstandigheden mee. Dat was in de sneeuw, bij 4 graden. En toen reed iedereen nog overal, dus da’s sowieso niet meer te vergelijken. Dat lukt nu niet meer."