Landgenoot zeer helder: "Kan zo niet verder, gaat slechte kant uit met de sport"

Bij de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland waren onder meer Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard betrokken. De Belg Steff Cras en de Australiër Jay Vine waren bij de zwaarste slachtoffers. Steff Cras hoopt dat er lessen zullen worden getrokken uit de hele zaak.

Bij de zware val in de Ronde van het Baskenland was ook Belg Steff Cras (TotalEnergies) betrokken. Hij heeft een klaplong aan de rechterkant, brak verschillende ribben en ook nog eens twee ruggenwervels. Cras heeft ook veel schaafwonden en bloeduitstortingen.

De Belg van 28 jaar heeft in een gesprek met Het Nieuwsblad nu aangegeven dat er iets moet gaan gebeuren. Niet enkel de organisatoren wijst hij daarbij met de vinger, want er zijn nog schuldigen. Ook binnen het peloton zelf.

"Die verschrikkelijk grote versnellingen die we tegenwoordig duwen, spelen ook een rol. Het kan toch niet zijn dat we in een afdaling aan negentig kilometer per uur nog kunnen bijtrappen. Willen we het wielrennen veiliger maken, dan moeten we ook dat durven aanpakken."

Verkeerde richting uit met het wielrennen?

"Doen we dat niet, dan gaat het de verkeerde richting uit met de sport. Er worden gewoon te veel risico’s genomen. Ik ben nog altijd maar 28 maar als ik zie hoe er nu wordt gedaald, dat is niet te vergelijken met hoe we in mijn eerste profjaar een afdaling reden."

De slotsom voor Steff Cras is dan ook kristhalhelder: "Dit kan niet blijven duren." Hij is daarmee niet de enige die oproept om strengere veiligheidsvoorschriften te gaan hanteren. Makkelijk implementeerbaar wordt het natuurlijk allemaal niet.