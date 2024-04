Onze sterren voor de Brabantse Pijl (M&V) - en waar kan je hem bekijken?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Remco Evenepoel, geen Wout van Aert, geen Mathieu van der Poel, geen Tom Pidcock en geen Tadej Pogacar in de Brabantse Pijl. Het lijkt zo een race met de mannen van de tweede lijn, al zijn er nog heel wat renners om naar uit te kijken. En ook de vrouwenkoers lijkt opnieuw leuk te gaan worden.

Mannen

De Brabantse Pijl zorgt voor een perfecte overgang tussen het 'Vlaamse' en het 'Waalse' werk, tussen Parijs-Roubaix en de Ardennenklassiekers. Maar veel van de wereldtoppers laten de eerste van de laatste vier klassiekers wel links liggen.

Daardoor zouden we een open race kunnen krijgen. Ook de voorbije jaren waren er al eens verrassingen op de erelijst te vinden, met vorig jaar nog Dorian Godon en het jaar ervoor Magnus Sheffield. De jaren ervoor was dat met Pidcock, Alaphilippe, van der Poel en Wellens toch anders.

© photonews

De mannen rijden 195 kilometer van Leuven naar Overijse. Er zijn in Overijse opnieuw drie lokale rondes, iets korter dan de voorbije jaren wel. Daarin moeten telkens de Hertstraat, de Holstheide, de Moskesstraat en de S-bocht richting finish worden overwonnen.

De start wordt zaterdag gegeven rond 12.35 uur, de aankomst mag verwacht worden tussen 17.05 en 17.35 uur. Zowel op Sporza als op Eurosport kan je vanaf 15.30 uur inschakelen om de wedstrijd te bekijken. Ook Discovery+ doet zijn duit in het zakje.

Onze sterren:

**** Dylan Teuns

*** Benoit Cosnefroy - Tim Wellens

** Michael Matthews - Marc Hirschi - Quinten Hermans

* Richard Carapaz - Andreas Kron - Axel Laurance - Dorian Godon

Vrouwen

De vrouwen starten dit jaar in Lennik en rijden een kleine 135 kilometer om ook aan te komen in Overijse. Vorig jaar mocht Silvia Persico er de handen in de lucht steken. Ook bij de vrouwen wordt de Brabantse Pijl steeds meer een voorbereidingskoers en laten sommige rensters hem links liggen.

De start wordt zaterdag gegeven rond 10.50 uur, de aankomst mag verwacht worden tussen 14.05 en 14.35 uur.

Onze sterren:

**** Demi Vollering

*** Elisa Longo Borghini - Shirin Van Anrooij

** Ashleigh Moolman - Olivia Baril - Mischa Bredewold

* Yara Kastelijn - Amber Kraak - Gaia Realini - Mavi Garcia