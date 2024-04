Vanmarcke onthult hoe Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert het wielrennen veranderden

In heel wat klassiekers worden dit jaar de snelste edities ooit gereden. In Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix werd er nooit sneller gereden.

Parijs-Roubaix werd dit jaar afgelegd aan een gemiddelde snelheid van 47,802 kilometer per uur. Het vorige record, van 2023, werd zo verbeterd met maar liefst één kilometer per uur. In 2022 was de gemiddelde snelheid nog 45,792 km/u.

Sep Vanmarcke, die vorig jaar stopte met wielrennen, volgde Parijs-Roubaix voor het eerst vanuit de volgwagen. Hij heeft een er verklaring voor. "Het is een tendens van de afgelopen jaren", zegt hij bij Sporza.

"Er wordt anders gekoerst en de materialen en voorbereidingen van renners zijn beter", zegt Vanmarcke nog. De ex-renners heeft het wielrennen de laatste 15 à 20 jaar ook stevig zien veranderen.

Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel

Dat onder meer klimmers zoals Alaphilippe naar Vlaanderen zijn gekomen om te koersen, heeft ook veel veranderd volgens Vanmarcke. Hij is gebaat bij een hoog tempo in plaats van korte beurten.

"De trend heeft zich voortgezet met grote motoren als Van der Poel en Van Aert. Langzamerhand versmacht je het peloton met een egaal hoog tempo. Voor hen is het makkelijker om de boel uit te wringen. Zo kunnen ze er ook vroeger aan beginnen."