Zwaargevallen Belg haalt uit: "Misschien niet slecht dat Vingegaard en Evenepoel ook gevallen zijn"

Bij de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland waren onder meer Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard betrokken. De Belg Steff Cras en de Australiër Jay Vine waren bij de zwaarste slachtoffers. De Belg is ondertussen eindelijk terug in eigen land.

Bij de zware val in de Ronde van het Baskenland was ook Belg Steff Cras (TotalEnergies) betrokken. Hij heeft een klaplong aan de rechterkant, brak verschillende ribben en ook nog eens twee ruggenwervels. Cras heeft ook veel schaafwonden en bloeduitstortingen.

De 28-jarige Belg is ondertussen terug in eigen land om verder te herstellen van zijn vele blessures. De Kempenaar heeft nu voor een eerste keer met de pers gesproken. En in Het Nieuwsblad heeft hij stevig uitgehaald.

"Misschien was het niet slecht dat Vingegaard, Roglic en Evenepoel ook tot de slachtoffers behoorden", aldus Cras. "Het zorgt ervoor dat er meer over veiligheid wordt gesproken want zo kan het echt niet verder. In Baskenland was er bijna elke dag wel een valpartij waarbij een grote naam moest opgeven. Valpartijen die de uitslag van een wedstrijd bepalen, dat is niet de essentie van wielrennen."

Tour de France komt niet in het gedrang

Over de veiligheid heeft hij wel wat te zeggen: "Je kan wel zeggen dat ze niet elke bocht kunnen beschermen maar stootkussens had gemogen, ze hadden die goot kunnen afdekken. Dit was een heel steile afdaling op een cruciaal punt."

"Ze hadden dus iets meer aandacht mogen besteden aan die bocht. Enkele renners die in de buurt wonen, wisten ook dat het wegdek in een slechte staat verkeerde." De renner geeft aan dat hij de voorbije dagen moeilijk kon slapen, maar dat de Tour de France niet in het gedrang komt.