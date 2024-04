'Vrouw die met pet naar Mathieu van der Poel gooide laat van zich horen en neemt een beslissing'

De solo van Van der Poel in Parijs-Roubaix spreekt tot de verbeelding. Dat een vrouw met een pet naar zijn fiets gooide op ruim veertig kilometer, was ongetwijfeld hét minpunt van voorbije zondag.

Het is ondertussen al duidelijk geworden wie de toeschouwer in kwestie juist is. Het Nieuwsblad heeft de vrouw gecontacteerd. Ze noemt het gooien met de pet een 'ongelukkig manoeuvre na een namiddagje aperitieven langs de kasseien'. Het zou dus geen bewuste actie geweest zijn om met de pet naar de wielen van VDP te gooien.

Dat betekent dat het geen wangedrag zou zijn zoals dat eerst op de beelden leek. En wie weet heeft de drank er dus ook wat mee te maken. Al is het sowieso nog altijd geen perfect supportersgedrag. Ondanks dat het volgens haar geen bewuste actie was, is ze wel bereid haar verantwoordelijkheid te nemen als er klachten komen.

KLACHT TEGEN VROUW MET DE PET

Dat lijkt alvast een goede beslissing. Het is zo goed als zeker dat er minstens één klacht komt. De UNCP, de Franse vakbond voor wielrenners, is van plan om een aangifte tegen haar in te dienen. De Vlaamse dame, afkomstig uit de provincie Oost-Vlaanderen, hoopt de storm waar ze is in beland achter zich te laten.

De advocate van de vrouwelijke toeschouwer van Parijs-Roubaix benadrukt ook nog eens dat het nooit haar bedoeling was om iemand in gevaar te brengen.