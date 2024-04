Bekende strafpleiter onthult de mogelijke gevolgen voor vrouw die petje gooide richting Van der Poel

Tijdens Parijs-Roubaix gooide een vrouw een petje richting het achterwiel van Mathieu van der Poel. Welke straf riskeert de vrouw?

De Franse tak van rennersvakbond CPA diende een klacht in om de vrouw die het petje gooide richting Mathieu van der Poel. De vrouw was te gast in één van de VIP-tenten en zou zichzelf aangeven bij de politie om haar verhaal te doen.

Maar welke straf riskeert de vrouw? "Het gooien van een petje om iemand ten val te brengen, valt onder de noemer 'opzettelijke slagen en verwondingen'", zegt strafpleiter Walter Damen bij HLN. "De gooibeweging is echt wel héél duidelijk."

Volgens Damen kan het petje aanzien worden als een wapen, omdat het gebruikt wordt om iemand bewust ten val te brengen. Als Van der Poel was gevallen en meer dan 4 maanden out was, dan was de minimum celstraf twee jaar.

Incident met Van der Poel als voorbeeld?

Bij een val kon Van der Poel ook prijzengeld zijn misgelopen en mogelijk nog andere gevolgen door arbeidsongeschiktheid. En dan zou de verzekering de vrouw in kwestie laten opdraaien daarvoor, omdat wat ze deed opzettelijk was.

Damen hoopt dat er een bemiddelingsprocedure wordt opgestart, waarbij de vrouw haar excuses kan aanbieden. Met eventueel een taakstraf of een aantal voorwaarden naleven.

"Maar de boodschap moet duidelijk zijn: bier gooien, iets tussen de spaken smijten, duwen: het is gewoon heel dwaas en heel verkeerd", stelt Damen nog.