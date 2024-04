Krijgt Van der Poel het moeilijker in de Amstel? Concurrent spreekt straffe taal over de wereldkampioen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na zijn triomfen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix richt Mathieu van der Poel zijn pijlen nu op de Amstel Gold Race. Al wil de concurrentie hem het vuur aan de schenen leggen.

De Amstel Gold Race zou normaal gezien een strijd worden tussen Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. De Belgische kampioen viel echter zwaar in de Ronde van het Baskenland en komt niet aan de start.

En dus is Mathieu van der Poel opnieuw de grote favoriet voor de Amstel Gold Race. In 2019 won hij er al eens als Nederlands kampioen, doet hij dat vijf jaar later ook als wereldkampioen?

De concurrentie lijkt alleszins groter te zijn dan in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vooral voor Juan Ayuso, Matthias Skjelmose, Ben Healy, Tom Pidcock, Maxim Van Gils en Romain Grégoire wordt het opletten.

Cosnefroy wil Van der Poel kloppen

Ook Benoît Cosnefroy wordt een van de uitdagers. "Van der Poel krijgt het zondag niet op een presenteerblaadje", stelt de Fransman bij Het Nieuwsblad. Cosnefroy ziet voor Alpecin-Deceuninck veel minder mogelijkheden om de koers te controleren.

Grote verschillen zijn ook moeilijker te maken in de Amstel Gold Race, al herinnert Cosnefroy zich ook nog hoe Pogacar vorig jaar op Healy na iedereen op twee minuten reed. "Met dit soort renners weet je nooit. Ik maak me alvast wijs dat het mogelijk is."