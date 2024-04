Oliver Naesen relativeert, maar komt met wel héél gek verhaal over bonussen in nieuw contract: "Dan krijg ik een half miljoen euro"

Oliver Naesen is een ervaren rot in het vak. In een interview is hij teruggekomen op zijn klassieke voorjaar, maar hij blikte ook al meteen vooruit naar wat nog komen gaat. En hij liet zich ook uit over een aantal zeer interessante zaken.

Oliver Naesen geeft onder meer toe dat hij bij zijn nieuwe contract heel wat heeft ingeleverd. Zijn dagen als absolute kopman zijn in ieder geval voorbij. "Ik heb een nieuw contract getekend als kopman-af", kan Naesen er best om lachen.

Opmerkelijk: in het contract zitten wel nog een aantal bonussen, al zijn die niet (allemaal even) realistisch. Maar in een hele gekke wereld kunnen er dus wel nog rare dingen gebeuren én dan kan Oliver Naesen poen scheppen.

"Ik heb bijgetekend als kopman-af. Dan wordt er niet meer over bonussen gesproken. Er zit pro forma wel een blad bij, ja: een zege in de Tour is een half miljoen euro waard", is Naesen daarover heel eerlijk in Het Laatste Nieuws.

Naesen is een gelukkig man

Naesen maakt duidelijk dat het enkel over het klassement in de Tour de France gaat. Maar hij kan er eigenlijk best wel om lachen. "Zo gaat dat in een carrière. Ik ben een periode van vijf, zes jaar onderbetaald, daarna ben ik drie jaar meer betaald dan wat ik presteerde, en nu zit ik er weer onder."

"Maar het is oké. Ik zit hier niet slecht. Ik heb een goeie relatie, twee kindjes, een mooi huis, ik ben weer gezond. Ik heb een zure periode achter de rug, maar ik ben gelukkig", ziet hij dat er belangrijkere dingen zijn dan enkel de koers.