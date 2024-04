Geen Remco Evenepoel en dus is Soudal Quick-Step veroordeeld tot die zeer ongebruikelijke rol

Het is voor Soudal Quick-Step bijzonder ongebruikelijk. In de koersen zonder Remco Evenepoel is het inmiddels wel vaker te zien: de ploeg heeft niemand bij de favorieten en er is eigenlijk ook geen kopman.

Het is nu al een paar jaar hetzelfde verhaal bij Soudal Quick-Step in de voorjaarsklassiekers: na jaren van dominantie in zulke koersen kan het maar niet wennen aan de underdogrol. Vanuit die rol komt de ploeg veel minder sterk goed tot zijn recht. Iets wat het dan wel telkens goedmaakte in Luik-Bastenaken-Luik. VAL EVENEPOEL IN BASKENLAND Daar kwam Remco Evenepoel immers aan zet. Luik-Bastenaken-Luik was steeds de enige Ardennenklassieker op zijn programma. Het plan was om dat dit jaar wat uit te breiden, met zeker de Waalse Pijl en eventueel ook de Amstel Gold Race. Helaas, door die val in de Ronde van het Baskenland ontbreekt Evenepoel. Dat betekent dat geen enkele Wolfpack-renner tot de favorieten voor de Amstel Gold Race van komende zondag behoort. En ook dat er vooraf niet één renner is die als uitgesproken kopman wordt aangeduid. Dat maakt de selectie van Soudal Quick-Step voor de Nederlandse klassieker met aankomst in Berg en Terblijt wel duidelijk. Direction ➡️ Netherlands & @Amstelgoldrace 🐺



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/syVGzPGQ0G — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 11, 2024 De Belgische wielerformatie trekt wel met enkele klimmers naar de Amstel en eventueel kunnen die nog voor een verrassing zorgen. Een Mauri Vansevenant heeft op een goede dag wel wat in zijn mars. Louis Vervaeke kan nu ook zijn kans gaan en hoeft eens niet voor Evenepoel te werken. En dan is er nog lefgozer William Junior Lecerf. HOOP SOUDAL QUICK-STEP BIJ KLIMMERS De neoprof heeft geen schrik om aan te vallen, is dit seizoen al gebleken. Voorts bestaat de selectie voor de Amstel Gold Race ook nog uit Pepijn Reinderink, Gil Gelders, Antoine Huby en Jordi Warlop.





