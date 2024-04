Van der Poel en Kopecky moeten na jaren van commotie voor positief daglicht zorgen: "Jezus, wat was dat allemaal"

Mahieu van der Poel en Lotte Kopecky dragen een grote verantwoordelijkheid. Als een wereldkampioen nu eens zonder enige ophef de editie van 2024 zou winnen, dan zou dat een opsteker zijn voor de Amstel Gold Race.

Want wat is het de voorbije jaren niet geweest? Pidcock is er nog van overtuigd dat hij en niet Van Aert in 2021 de sprint won. In 2022 dacht Cosnefroy een minuut lang te hebben gewonnen, tot Kwiatkowski als winnaar werd uitgeroepen. En in 2023 reed de wagen van de koersdirecteur vlak voor Pogacar en was daar commotie over.

Dat wil diezelfde koersdirecteur nu allemaal achter zich laten. Leo Van Vliet bekent bij Sporza dat het gewenste scenario voor zondag een overwinning van Van der Poel is, net als in 2019. "Jezus, wat was dat allemaal", herinnert Leo Van Vliet die eveneens veelbesproken editie zich als de dag van gisteren.

© photonews

"Op 3 kilometer van de streep telde Van der Poel nog een achterstand van 1'03" op koplopers Alaphilippe en Fuglsang. Ik heb dat toen zelf nagemeten. Normaal heb je 3 knechten nodig om dat gat te dichten. Maar Van der Poel deed dat toen in zijn eentje." Van der Poel is zondag dus ook weer de gedroomde winnaar.

"Ik denk dat elke organisator ervan droomt dat de wereldkampioen wint. Maar dat geldt ook bij de vrouwen, met wereldkampioene Lotte Kopecky aan de start", denkt Van Vliet ook aan de Belgische in de regenboogtrui. Bij de vrouwen is het deelnemersveld traditioneel ook altijd beter dan bij de mannen. Het worden 2 prachtige koersen."

© photonews

Zelf gaat Leo Van Vliet nog tot 2026 door als koersdirecteur van de Amstel Gold Race. Vanaf volgend jaar komt de organisatie van deze klassieker overigens in handen van Flanders Classics.