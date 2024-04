Alweer pech: grote naam haakt ook af voor de Amstel Gold Race

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Amstel Gold Race voor de Sloveen Matej Mohoric. Hij moet na Parijs-Roubaix nu opnieuw afhaken.

Mathieu van der Poel is opnieuw de grote topfavoriet voor de Amstel Gold Race, maar na hem komen nog heel wat outsiders die kunnen meedoen voor winst. Denk onder meer aan Tom Pidcock, Juan Ayuso of Mattias Skjelmose.

Matej Mohoric zal Van der Poel het vuur niet aan de schenen leggen. De Sloveen van Bahrain Victorious moest opgeven in de Ronde van Vlaanderen na een valpartij en werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Geen Mohoric in Amstel Gold Race

Hij hield er geen breuken aan over, maar wel een spierblessure en een diepe snijwond aan zijn elleboog die gehecht moest worden. Daardoor moest Mohoric al afhaken voor Parijs-Roubaix en nu dus ook voor de Amstel Gold Race.

De Nederlandse klassieker is niet de favoriete wedstrijd van Mohoric, een negende plaats in 2021 is zijn beste resultaat. Vorig jaar eindigde hij als 33ste op iets meer dan vier minuten van winnaar Tadej Pogacar.

Door het uitvallen van Mohoric rekent Bahrain Victorious nu op Pello Bilbao en Fred Wright als kopmannen. Fran Miholjevic, Matevž Govekar, Lukasz Wisniowski, Yukiya Arashiro en Nicolò Buratti staan hen bij.