José De Cauwer schrikt van programma van Belg: "Het is echt onvoorstelbaar"

In het hedendaagse wielrennen gaan renners bijzonder vaak op stage, terwijl ze veel minder koersen rijden. Tijd voor rust is er dan ook bijna niet.

Mathieu van der Poel reed dit seizoen nog maar vijf koersen, maar bereidde zich wel weken voor in Spanje om in topvorm aan de start te staan. Ook andere renners werken bijzonder hard om altijd top te zijn.

Zo ook Tim Wellens. Hij begon zijn seizoen begin februari in Spanje met in zijn eerste drie koersdagen telkens een plek in de top vijf. Dit voorjaar werd hij ook tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne, vierde in de E3 Saxo Classic en derde in de Brabantse Pijl.

De Cauwer schrikt van programma Wellens

Wellens neemt nu enkele dagen rust en gaat dan enkele ritten verkennen van de Tour. "Na een hoogtestage volgt de Dauphiné, een nieuwe hoogtestage en dan de Ronde van Frankrijk", zei Wellens na de Brabantse Pijl.

In de Tour wil Wellens dit jaar zijn kopman Tadej Pogacar bijstaan en aan een derde eindzege helpen. Vorig jaar moest Wellens de Tour nog missen na een valpartij in de Ronde van Vlaanderen.

José De Cauwer moest toch even blazen toen hij het programma van Wellens hoorde voor de komende maanden. "Begin er maar aan", zei hij bij Sporza. "Eerst op hoogte, dan de Dauphiné en dan weer op hoogte. Het is echt onvoorstelbaar."