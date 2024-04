Kopecky komt met gevatte opmerking over solo van Van der Poel in Parijs-Roubaix

Lotte Kopecky kan ontspannen toeleven naar de klassiekers in de Ardennen na haar zege in Parijs-Roubaix. De wereldkampioene heeft haar hoofdprijs al binnen.

Met een straffe sprint op de piste van Roubaix kon Lotte Kopecky eindelijk Parijs-Roubaix afvinken van haar verlanglijstje. Ze wilde die koers absoluut winnen dit jaar en dat lukte. En als wereldkampioene.

Een dag later keek Kopecky ook naar de koers van de mannen. Omdat een ploeggenote bij haar bleef logeren en ze ook nog haar hond moest ophalen, heeft Kopecky wel niet alles gezien.

"Op 25 kilometer van de finish vroegen we ons al af of we ons al niet beter konden klaarmaken om te gaan fietsen", zegt ze bij Het Nieuwsblad. "Impressionant wat Mathieu doet, maar ik denk dat het zaterdag spannender was."

Ontspannen Kopecky voor Amstel

Voor Kopecky is de druk nu van het voorjaar, alles wat er nog bij komt is mooi meegenomen. Ook omdat ze vindt dat haar ploeggenote Demi Vollering een streepje voor heeft. De Nederlandse won vorig jaar de drie Ardennenklassiekers.

"Het feit dat ik Roubaix gewonnen heb, zal het makkelijker maken om zondag, als het niet zo goed loopt, de knop om te draaien en alles op te offeren voor de ploegmaten", stelt Kopecky nog.