Ook met hem nog rekening houden, Mathieu van der Poel! Sterke klassieke renner verlengt campagne met de Amstel

Mathieu van der Poel gaat ook in de Amstel als topfavoriet van start. Een sterke klassieke renner geldt daar ook nog wel als één van zijn concurrenten.

Er zal op de Nederlandse wegen een blik verse concurrenten opengetrokken worden voor Van der Poel. Weinigen die in de voorbije kasseiklassiekers mee het mooie weer maakten, zullen ook in de Amstel Gold Race van de partij zijn om het proberen de wereldkampioen moeilijk te maken. Al zijn er ook uitzonderingen.

Stefan Küng hoort in die laatste categorie. De man van Groupama-FDJ is niet enkel een echte tijdritspecialist, maar is ook in de voorjaarsklassiekers één van de namen die vaak naar voren komt. Dit jaar reed de Zwitser vooral sterk in Dwars door Vlaanderen en in Parijs-Roubaix. Daar eindigde hij respectievelijk derde en vijfde.

KÜNG OOK IN DE AMSTEL

De verwachting was dat Küng één van die renners was die nu een rustperiode zou inlassen. Niets is minder waar: ook zijn naam valt op in de selectie van Groupama-FDJ voor de Amstel Gold Race. De Franse wielerformatie pakt de drie Ardennenklassiekers aan met exact dezelfde ploeg en Küng maakt daar deel van uit.

De 30-jarige hardrijder gaat dus de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik nog rijden. In die Waalse eendagskoersen zal het moeilijik worden om een grote rol te spelen, maar in de Amstel is het misschien wél nog mogelijk. Küng zal zondag proberen om zich nog één keer tot concurrent van Van der Poel te ontpoppen.

CONCURRENT VOOR VAN DER POEL

De ploegmaats die aan zijn zijde de Ardennenklassiekers gaan betwisten zijn Gaudu, Rochas, Madouas, Germani, Grégoire, Russo en Pacher.